Bad Gyal habla de su nuevo tema "Sexy" y ¿con quién le gustaría colaborar en un futuro? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con "Sexy", Bad Gyal se atrevió a hacer algo diferente ¡y vaya que valió la pena!. "La gente me conoce por hacer reggaeton, dance hall y ritmos que vienen del Caribe, pero "Sexy" es completamente diferente", dijo la cantante en entrevista con People VIP. "Está inspirada en el House. Me apetecía hacer algo diferente, fuera de mi zona de comfort". En "Sexy", la artista habla del deseo, la atracción y la pasión desatada. La canción transporta a las personas a esos momentos donde lo único que importa es la música, las luces y el baile. ¿Con quién te gustaría colaborar en un futuro? "Es difícil elegir a sólo una. Últimamente quiero colaborar con alguna chica, siempre me ha gustado Anitta, Karol G me encanta. Las chicas últimamente lo están haciendo súper bien, pero mi dream collaboration sería Rihanna porque para mí es una diosa y una inspiración. Sin ella muchas ni existiríamos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sobre las comparaciones con Karol G karol g bad gyal comparaciones Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images; Pascal Le Segretain/Getty Images "No había escuchado sobre esas comparaciones, pero me lo tomo como un halago porque ella es la bichota, la reina, la diosa. Es un halago, pero siento que somos artistas súper diferentes. Voy a tratar de seguir mi camino y hacerme conocida por lo que tengo que aportar. Ellas han trabajado tan duro para llegar a donde están y es lo que estoy tratando de hacer". Sintoniza People VIP cada lunes, miércoles y viernes a las 6 p.m., hora del Este, a través del Facebook Live de People en Español.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Bad Gyal habla de su nuevo tema "Sexy" y ¿con quién le gustaría colaborar en un futuro?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.