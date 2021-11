¿Cuáles son los planes de Andrea Meza tras entregar su corona de Miss Universo? ¡Ella lo revela! La reina de belleza mexicana compartió con People VIP a cuál ciudad se va a mudar y a qué se va a dedicar después de coronar a su sucesora el 12 de diciembre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras un reinado de apenas siete meses, Miss Universo Andrea Meza ya se está preparando para coronar a su sucesora el 12 diciembre en Israel y reveló en exclusiva a People en Español cuáles son los proyectos que tiene entre manos para el 2022. "Después se esto [la final del certamen] se viene un cambio radical en mi vida. Me tengo que mudar y dejo el departamento de Miss Universo en Nueva York y creo que me voy a estar mudando a Miami, una ciudad que me fascina", dice Meza en una entrevista de People VIP. "Pienso mantenerme en esta industria de los medios de comunicación; es algo que me apasiona y que nunca creí que me iba a dedicar a esto. Pero ahora que lo hago digo: 'Esto es para mí'", añade la modelo mexicana de 27 años. ¿Qué grandes lecciones le dejó un reinado que se vio acortado debido a la pandemia? ¿Cómo es su relación hoy en día con su novio Ryan Antonio? ¡Mira la entrevista en el video colgado arriba!

