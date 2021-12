Exclusiva: Alejandra Espinoza, Sandra Echeverría y Luis Roberto Guzmán hablan de su filme Perfecto anfitrión La película de suspenso, que aborda los feminicidios y el tráfico de personas, ya está disponible en la plataforma de streaming en español Pantaya. ¡Mira lo que nos contaron sus protagonistas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza, Sandra Echeverría y Luis Roberto Guzmán hablaron de su experiencia en el rodaje de la película de suspenso Perfecto anfitrión, que está disponible desde este viernes 10 de diciembre en la plataforma de streaming en español Pantaya. En una entrevista en People VIP, los actores contaron las razones por las cuales dijeron sí al proyecto y destacaron lo que significó trabajar juntos en este filme, que se rodó en locaciones como Guaynabo y Piñones, Puerto Rico. "[El guion] te engancha de principio a fin, es un thriller de algo que está sucediendo muy actual. Es un tema que creo toca a todas las mujeres de que tenemos que estar superconsientes para cuidarnos más y obviamente tremendo cast. Yo admiro mucho a Luis Roberto que nunca me había tocado trabajar con él y Ale soy su superfan", dijo Echeverría. El largometraje cuenta la historia de tres amigas que deciden pasar un fin de semana en Puerto Rico para olvidar sus problemas sentimentales. Sin embargo, las vacaciones dan un giro inesperado cuando comienzan a sospechar que el anfitrión, interpretado por Pedro Capó, está relacionado con unas misteriosas desapariciones. ¡Mira la entrevista completa en el video colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

