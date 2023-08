Muere a los 39 años la influencer Zhanna Samsonova: habría sufrido "inanición" tras practicar una dieta extrema La joven conocida como Zhanna D'Art seguía una estricta dieta crudivegana y comía "solo frutas". Aseguran que no había bebido agua "en más de seis años". Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Zhanna Samsonova Credit: IG/Zhanna Samsonova Desde Malasia llegan triste noticias por el fallecimiento a los 39 años de la influencer Zhanna Samsonova quien según medios falleció de tras años de practicar una dieta crudivegana radical padeciendo "hambre y agotamiento". La rubia era conocida en su círculo como Zhanna D'Art, y se distinguía por publicar recetas y consejos en base a una dieta libre de productos animales que publicaba en la cuenta Rawveganfoodchef. La joven de origen ruso se había dedicado durante los últimos 17 años a viajar por el mundo y actualmente vivía en dicha nación asiática. Según fuentes habría sufrido "inanición y agotamiento" tras contraer una infección similar al cólera el pasado 21 de julio, según contó Vera Samsonova, madre de la joven, al diario Vechernyaya Kazan. La mujer contó que el día del fallecimiento de su hija ésta debía viajar de vuelta a casa. También aseguró que el padre de Zhanna no aprobaba su dieta tan estricta y que intentó convencerla de comer de manera más balanceada, pero que ella se rehusó. Según fuentes Samsonova practicaba una dieta a base de frutas principalmente tropicales y sin agua: La dieta crudivegana que practicaba consistía en batidos y frutos crudos: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Samsonova no había bebido agua desde hace "más de seis años", según informó DailyMail.com , bebiendo en lugar de eso jugos y batidos de frutas y vegetales crudos. La causa oficial de su muerte aún no ha sido revelada.

