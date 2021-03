Close

Acusan a youtuber mexicana por el presunto delito de pornografía infantil La youtuber conocida como YosStop fue señalada legalmente por, supuestamente, dar a conocer imágenes de la violación a una menor de edad, entre otros delitos. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El 25 de mayo de 2018, Ainara Suárez, quien en aquel entonces tenias 16 años de edad, asistió a una fiesta. Se le pasaron las copas y al quedar inconsciente cuatro jóvenes que introdujeron a su vagina una botella de champaña; lo cual, fue calificado de violación. Dicho acto fue grabado en video y se dio a conocer en redes sociales. Días después, Yosseline Hoffman, una youtuber mexicana conocida con el nombre de YosStop, difundió el caso en redes sociales. "[Ainara] niña con moral muy, muy distraída por no decir que es una puta, porque realmente sí lo es, porque en una peda se dejó meter una botella de Möet, de champaña por la vagina, entonces esta vieja se dio a conocer por ser una puta", mencionó Hoffman en un video titulado "Patética generación" que publicó en su canal de YouTube. Ante ello, la joven agredida decidió poner una denuncia en contra de la influencer y sus atacantes, Carlos R, Julián G, Axel A y Nicolás B; así como otra persona de nombre Patricio A, a quienes se les acusó de los delitos de pornografía infantil y violación equiparada. En dicha demanda, YosStop es acusada del primer cargo y se le señala también de difamación al culpar a Suárez de su agresión sexual. Image zoom Credit: YosStop Intagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A raíz de la publicación de ese video por dicha famosa youtuber, fui constantemente agredida, insultada y amenazada a través de redes sociales; durante meses recibí amenazas de muerte en contra mía y de mi familia por personas anónimas; así como, amenazas de agresiones sexuales", denunció Sánchez ante la Fiscalía, según reportan diversos medios de comunicación locales. Ainara Sánchez expone en su declaración que lo sucedido la afectó seriamente; por lo que tomó terapia psicológica y realizó pláticas con diversos expertos; poco después, decidió realizar el proceso legal apoyada por la asociación FemxFem.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Acusan a youtuber mexicana por el presunto delito de pornografía infantil

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.