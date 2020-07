Muere YouTuber en su octavo mes de embarazo de quien sería su primer hijo La joven modelo y bailarina Nicole Thea falleció inesperadamente el pasado fin de semana y su familia le dedicó este conmovedor mensaje de despedida. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La estrella de YouTube Nicole Thea murió este fin de semana a los 24 años y en su octavo mes de gestación del que sería su primer hijo, informaron varios medios de comunicación. La joven modelo falleció junto con su hijo en las horas de la mañana del sábado, confirmó la familia de Thea a través de un comunicado colgado en las redes sociales en el que pidieron se respetara su duelo y privacidad. "Para todos los amigos y seguidores de Nicole es con gran tristeza que tengo que informarles que Nicole y su hijo, que ella y Boga nombraron Reign, lamentablemente fallecieron el sábado por la mañana. Como familia, les pedimos que nos brinden privacidad porque nuestros corazones están realmente rotos y estamos luchando para hacer frente a lo que sucedió”, dice parte del comunicado. “Mi hermosa niña Nicnac y mi nieto Reign, los extrañaré por el resto de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en el cielo eterno”, afirmó su madre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La causa de la muerte de Thea no ha sido confirmada aún. Desde que anunció su embarazo en abril, la joven había estado compartiendo divertidos videos en las redes junto a su novio, Boga, cuyo nombre de pila es Jeffery Frimpong, según CNN. “No podemos ocultar esto por más tiempo, ya se sabe el secreto. Dios nos dio la mayor bendición hasta ahora. Finalmente estoy creando un pequeño humano hermoso dentro de mí”, escribió en su Instagram al revelar la noticia de que iba a ser mamá. Y agregó: “Ya estamos obsesionados contigo nuestro pequeño bebé milagro. Gracias por elegirnos para ser tus padres y mejores amigos”. El sábado por la mañana Boga compartió un video en el que se la ve bailando con un cochecito de bebé y dijo en una publicación la semana pasada que creía que su hijo llegaría "un lunes". Thea tenía más de 91,000 suscriptores en su canal de YouTube, con quienes compartía videos con parodias, bailes y más recientemente su proceso de embarazo. Su último video estaba programado a revelarse el domingo y así fue publicado; en el mismo Thea tomaba un relajante baño de leche.

