Matan a tiros a un youtuber cuando fingía cometer un atraco para subirlo a su canal El joven Timothy Wilks, de 20 años, planeó con un amigo fingir un atraco a modo de broma, pero todo terminó en tragedia. Aquí los detalles. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un joven youtuber de 20 años fue muerto a disparos en Tennessee cuando supuestamente simulaba cometer un asalto a unos desconocidos, parte de una broma que quería colgar en su canal en la plataforma social. Timothy Wilks murió en el estacionamiento de un comercio en la ciudad de Nashville tras acercarse con un amigo armados con cuchillos de carnicero a un grupo de personas, reportó el Washington Post. Al ver a los dos supuestos atracadores, el joven David Starnes Jr., de 23 años, sacó un arma y le disparó a Wilkis pensándose que e estaba defendiendo de unos delincuentes, explicó la policía, según informó NBC News. Image zoom Credit: Google Maps El hecho ocurrió frente a Urban Air Trampoline y Adventure Park el viernes alrededor de las 9:25 p.m.. No se han presentado cargos contra Starnes y las autoridades están investigando el caso, según un comunicado de prensa de la policía de Nashville. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Debido al peligro que representan las bromas en las que se usan armas de fuego falsas o armas blancas, YouTube introdujo hace dos años reglas que prohíben las bromas peligrosas o con amenazas, lo que incluye las que "lleven a las víctimas a temer un peligro físico grave e inminente o que creen una angustia emocional grave en los menores", reportó la BBC. Las amenazas con armas y los robos falsos se enumeran específicamente como delitos que resultarían en la eliminación del video en la plataforma social.

