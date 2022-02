Youtuber mexicano busca salir de Ucrania en medio de la invasión rusa Alex Tienda está haciendo todo por salir de territorio ucraniano lo antes posible tras el inicio de la invasión rusa ordenada por Vladimir Putin. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Álex Tienda Álex Tienda | Credit: Álex Tienda/Instagram El youtuber mexicano Alex Tienda está haciendo todo por salir de territorio ucraniano lo antes posible tras la invasión rusa puesta en marcha este jueves por el presidente Vladimir Putin, que tiene a la comunidad internacional en vilo. "Lo primero que se debe hacer en este tipo de situaciones es conseguir efectivo. Tengo suficiente, pero no tan suficiente para lo que se necesita en este caso. Ahora estas dos últimas horas –que estuvo ausente de las redes– ahorita hay mucha calma en cuanto a la gente que vive aquí. El problema es que entre lo que hemos platicado con otros periodistas, me dicen que es muy peligroso quedarnos aquí y que tenemos que irnos lo más pronto posible hacia el oeste", relató el también documentalista en sus historias de Instagram. Según Tienda, "la manera de escapar de Ucrania básicamente debe ser por tierra, pero lo primero que debes hacer es sacar efectivo, ya conseguimos un conductor, el peligro es que todos son ucranianos los que van ir conmigo y eso me pone en riesgo. Ahora cabe aclarar que esta calma de esta gente local, en realidad no quiere decir que las cosas estén seguras ni aquí ni en otro lugar", sostuvo. El mexicano llegó a Kiev hace unos días con el objetivo de grabar un documental, pero informó que a partir del 21 de febrero la aerolínea en que viajaba y muchas otras cancelaron los vuelos de salida de ese país por precaución. Hasta el momento, las autoridades ucranianas han informado de 57 muertes a causa de los combates y los bombardeos. Muchos son los internautas que le han aconsejado proteger su vida por sobre todas las cosas. "Ningún contenido para Youtube vale tu vida, estabilidad emocional, recuerda que tienes una esposa y hijos que te esperan"; "ningún documental vale tu vida, sí, es demasiado buen contenido pero no lo vale, piénsala un poco más"; "no vale la pena el riesgo🙏", le han aconsejado algunos seguidores. Muchas personas en la situación de Tienda se encuentra buscando la manera de salir de Ucrania ya sea por Moldavia, Rumania, Polonia o Hungría. A las 6 a.m. de este jueves, hora de Moscú, Putin anunció el inicio de una "operación militar especial" en Ucrania. "He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial con el objetivo de defender a las personas que durante ocho años han sufrido persecución y genocidio por parte del régimen de Kiev. Para ello, nos propondremos la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania", dijo en una transmisión televisada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cualquiera que intente interferir con nosotros, o más aún, crear amenazas para nuestro país y nuestro pueblo, debe saber que la respuesta de Rusia será inmediata y le llevará a consecuencias como nunca antes ha experimentado en su historia... Estamos preparados para cualquier giro de los acontecimientos", aseguró.

