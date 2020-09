Familia de joven YouTuber revela la causa de su repentina muerte La muerte del Youtuber Lloyd Cafe Cardena a sus 26 años sorprendió a muchos. Su familia revela cómo perdió la vida. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La familia de Lloyd Cafe Cardena reveló la causa de la repentina muerte del popular Youtuber. El vlogger murió la semana pasada, dejando a muchos de sus seguidores en shock. El joven de 26 años dio positivo al coronavirus el pasado 1 de septiembre, revelaron sus familiares en Facebook. Cardenas murió en el hospital tras sufrir un ataque cardíaco a solo días de dar positivo al virus. "Simplemente no hay palabras para expresar nuestro sincero agradecimiento por las oraciones y los buenos deseos que les han enviado a nuestra familia durante este tiempo de pérdida", expresaron sus seres queridos. El joven filipino fue hospitalizado tras presentar síntomas del coronavirus como fiebre y tos y dio . Tres días después fue encontrado inconsciente por el personal del hospital. Sus doctores dijeron que había sufrido un ataque al corazón mientras dormía. Image zoom Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El joven fue incinerado y sus restos están en su casa de Cavite con su familia. La familia del Youtuber anunció su muerte en Facebook el pasado viernes. "Esperamos que sea recordado por la alegría y las risas que compartía con todos", expresaron sus seres queridos. "Nuestra familia les pide sus oraciones, respeto y privacidad durante este momento". El influencer tenía más de 5 millones de subscriptores en su canal de Youtube y muchos de sus admiradores expresaron su dolor por su partida en redes sociales. “Esto me rompe el corazón", comentó la locutora radial filipina Andi Manzano Reyes. "Hacías feliz a tantas personas y tocaste tantas vidas, incluyendo la mía. Te has ido demasiado rápido y te extrañaremos Lloyd". Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

Familia de joven YouTuber revela la causa de su repentina muerte

