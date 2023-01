Youtuber de 23 años tiene fecha para morir por suicidio asistido: "No puedo pasar por más pruebas" La joven francesa acosada por graves problemas mentales derivados de una traumática infancia, piensa trasladarse a Bélgica para acogerse al derecho al suicidio asistido vigente en ese país. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Olympe Olympe | Credit: Instagram Lily, la youtuber francesa de 23 años a quien sus seguidores conocen como Olympe, ha anunciado que ya tiene fecha para morir este año por suicidio asistido. "Mi vida no es una serie de Netflix. No podemos debatir sobre el fin", anunció la joven en un video a sus más de 250,000 seguidores. "Es mi vida y es una decisión difícil que he tenido que tomar", añadió. Olympe ha contado en su canal que se le ha diagnosticado trastorno de identidad disociativo (TID) y trastorno de atención (TDAH), lo que le ha llevado a adoptar hasta 15 personalidades diferentes. Por eso aseguró estar "muy cansada" y tras haberlo "meditado mucho", dijo que decidió trasladarse a Bélgica para acogerse en el último trimestre de 2023 al derecho al suicidio asistido, vigente en ese país. En más de una ocasión, la joven ha compartido sin tapujos en redes sociales los traumas por los que ha atravesado desde niña. Según ella misma ha contado, ha sido víctima de pedofilia y sufrió cinco violaciones durante su adolescencia. También sufrió acoso durante 14 años en el colegio. Incluso confesó que sufrió el abandono de su familia y vivió con veinte familias de acogida en siete años. "Como todo ser humano tengo mis límites y esos límites han sido llevados durante años hasta el extremo", dijo. "No puedo pasar por más pruebas. He recibido mensajes de personas que me dicen que menudo ejemplo doy a los jóvenes, pero no puedo vivir para los demás y hacer las cosas en función de los demás". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su decisión ha generado un debate en Francia sobre su caso y la moralidad del suicidio asistido.

