Una youtuber que promocionó que adoptaba a un niño con autismo, ahora lo devuelve Una pareja de esposos en Ohio decidió “reubicar” en otra familia a un niño de ascendencia asiática que adoptaron hace más de dos años y cuyo proceso de adopción contaron en su canal de YouTube. ¡Aquí te contamos las razones que dieron! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La influencer estadounidense de Youtube Myka Stauffer está en el ojo del huracán luego de haber decidido junto a su esposo James devolver al niño de 4 años con autismo que habían adoptado. Según People, la familia Stauffer abrió las puertas de su hogar al pequeño Huxley tras adoptarlo a través de una agencia de China en octubre del 2017, procesos que en su momento compartieron con sus seguidores. Ahora, ambos anunciaron a través de un video en su canal que se lo entregaron a otra familia que puede responder a las “necesidades” del pequeño. "Una vez que Huxley llegó a casa, había muchas más necesidades especiales de las que no éramos conscientes, y que no nos dijeron", explicó James. "Nunca hemos querido estar en esta posición. Y hemos estado tratando de satisfacer sus necesidades y ayudarlo lo más posible... realmente lo amamos", agregó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de la explicaciones, la noticia no fue bien recibida por algunos seguidores de la pareja que se mostraron en desacuerdo con su decisión. “Me enferma... no puedes darle a un niño un hogar solo para regalarlo porque necesita más atención”, “Pobre bebé. Si él fuera tu bebé biológico, ¿hubieras hecho lo mismo?”, “Me alegra que esté a salvo ahora lejos de ti”, fueron algunos de los duros comentarios que recibió la pareja en su cuenta de Instagram. Mayka aseguró que ceder al niño a otra familia no ha sido fácil y que se siente una mala madre. "¿Me siento un fracaso como madre? Como, 500 por ciento", afirmó la influencer, al tiempo que aclaró que Huxley ya estaba viviendo con una "nueva mamá" que cuenta con adiestramiento médico en un "hogar suyo para siempre". "Los últimos dos meses han sido lo más difícil que podría haber imaginado porque, en última instancia, dimos nuestro corazón a este niño pequeño", dijo. "Está prosperando, está feliz, le está yendo realmente bien, y su nueva mamá tiene capacitación profesional médica, y encaja muy bien". La pareja vive en Ohio con sus cuatro hijos biológicos. Su canal tienen más de 714,000 suscriptores, con los que comparten tips para familias con niños pequeños. Además, publicaba videos de su vida en familia y el proceso de adopción del niño.

