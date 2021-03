Joven YouTuber despierta después de tres meses en coma. Casi pierde la vida tras dar a luz a su bebé Esto expresó la joven YouTuber Grace Victory tras despertar después de tres meses en coma. La historia de esta madre guerrera tocará tu corazón. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Grace Victory — una joven YouTuber británica— despertó después de tres meses en estado de coma inducido. En diciembre, un día después de dar a luz a su bebé, sus doctores le indujeron el coma. Grace, de 30 años, estaba muy delicada de salud tras contagiarse de coronavirus. La YouTuber le dio buenas noticias a sus fanáticos. "Aún estoy en cuidados intensivos pero estoy bien", compartió en Twitter el miécoles, dos semanas después de despertar del coma. "Todo su amor me ha sacado adelante. Gracias", añadió. La joven madre también publicó una tierna foto en blanco y negro de los pies de su bebé. El niño nació dos meses antes de lo planificado. Su parto tuvo que ser inducido debido al delicado estado de salud de la vloguera por la COVID-19. Su familia compartió un mensaje a finales de diciembre en sus redes sociales, revelando a sus seguidores que Grace tuvo síntomas leves del virus al principio, pero fue empeorando con el paso de los días. Afortunadamente tanto la madre como el bebé se encuentran fuera de peligro. Grace Victory Image zoom Grace Victory | Credit: Instagram/@gracefvictory SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Grace Victory Image zoom Grace Victory | Credit: Instagram/@gracefvictory La YouTuber, conocida por sus mensajes positivos y de empoderamiento femenino, recibió mucho amor de sus fanáticos durante esta crisis de salud que casi le cuesta la vida. Su familia pidió oraciones y al parecer fueron respondidas porque tuvo una milagrosa recuperación. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

