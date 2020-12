Close

Youtuber arrestado después de que su novia embarazada muriera en plena transmisión en vivo El youtuber ruso Stas Reeflay enfrenta cargos tras la muerte de su novia embarazada en plena transmisión en vivo. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El youtuber ruso Stas Reeflay fue arrestado después de que su novia embarazada muriera en plena transmisión en vivo. Reeflay, de 30 años, obligó a su pareja, Valentina Valya Grigoryeva, de 28 años, a salir en ropa interior a un balcón con temperaturas bajo cero. El hombre publicó el video de la joven embarazada congelándose después de que un usuario le pagara $1,000 por cometer este abusivo acto, reportó New York Post. En el video vemos a Valya semidesnuda en el balcón de su casa en Ivanovka, cerca de Moscú. La joven murió de hipotermia, según reportes. El youtuber —cuyo verdadero nombre es Stanislav Reshetnikov— siguió grabando a pesar de que su novia estaba en grave estado. Image zoom Credit: YOUTUBE SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¿Valya, estás viva?", se le escucha decir mientras intentaba revivirla con la cámara aún prendida. "Mi conejita, ¿qué te pasa? ¡Valya! ¡Valya! Parece que estás muerta", dice. El hombre continúa grabando y dice: "No siento el latido de su corazón". El youtuber sigue "reportando" a sus miles de seguidores mientras la madre de su bebé por nacer sigue en estado crítico. "No tiene pulso, está pálida, no está respirando", dice. El youtuber le suplica a su pareja que se despierte, diciendo: "Te amo". Esta no era la primera vez que abusaba de ella en una transmisión en vivo. En otro video, la roció con espray de pimienta. El diario The Mirror reportó que Reeflay podría ser sentenciado a dos años en la cárcel si se determina que la causa de muerte de su novia fue hipotermia. Un representante de YouTube declaró a The Mirror: "Estamos en shock tras enterarnos de este trágico incidente. Este tipo de contenido gráfico no es aceptable en YouTube". La cuenta de Reeflay ha sido suspendida, añadió. El caso sigue bajo investigación.

