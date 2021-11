¡Muerte de famoso rapero asesinado a tiros en una tienda de galletas causa conmoción! La policía anda a la búsqueda y captura del asesino que efectuó los disparos que han terminado con la vida de Young Dolph. Tenía solo 36 años. Descanse en paz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El famoso rapero Young Dolph ha muerto durante un tiroteo hoy miércoles cuando visitaba una tienda de galletas en su Memphis natal, Tennessee, y ahora las autoridades andan a la búsqueda y captura del asesino. En un tuit, las autoridades afirmaron que no conocían la identidad del sospechoso que efectuó el disparó que terminó con la vida del célebre músico en Makeda's Cookies, cerca del Aeropuerto Internacional de Memphis. Según varios testigos, los balazos harían sido efectuados desde un auto causando además destrozos en las ventanas de la tienda. Mareno Myers, primo de la víctima, conversó con el Daily Memphian y reveló que Young Dolph, de 36 años, había llegado a su ciudad el pasado lunes para regalar pavos con ocasión de Thanksgiving y visitar a su tía, enferma de cáncer. "Estaba en Makeda's", dijo refiriéndose a la tienda donde sucedió el siniestro, "y alguien se acercó y lo mató", relató. Young Dolph Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El rapero, cuyo nombre original era Adolph Robert Thornton Jr., ya había sufrido estos actos violentos con anterioridad, pero había sobrevivido. El año 2017 el auto blindado en el que viajaba recibió más de 100 balazos en Carolina del Norte. Meses después, fue herido gravemente tras una pelea en un hotel de la ciudad de Los Ángeles. Young Dolph Credit: Getty Images Infinidad de celebridades han reaccionado incrédulos y rotos de dolor a la noticia de su muerte: Megan Thee Stallion, Offset, Chance The Rapper, Gucci Mane y muchos más lloran ahora su muerte en lo que se esclarecen los motivos del siniestro. Young Dolph Credit: Getty Images Young Dolph lanzó su carrera en el año 2016 con su disco King of Memphis. Era famoso por temas como On the river y Major. Descanse en paz.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Muerte de famoso rapero asesinado a tiros en una tienda de galletas causa conmoción!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.