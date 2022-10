Ataque a puñaladas en Las Vegas deja dos muertos y seis heridos Maris Mareen DiGiovanni, de 30 años, y Brent Allan Hallett, de 47, murieron apuñalados en Las Vegas durante un ataque al azar que dejó seis heridos. El atacante, Yoni Barrios, fue arrestado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LAS VEGAS STABBING Credit: Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal/Tribune News Service via Getty Images Las autoridades han revelado los nombres de dos personas que murieron tras ser apuñaladas en Las Vegas, durante un ataque en plena luz del día. Citando al médico forense del condado Clark, las víctimas han sido identificada como Maris Mareen DiGiovanni, de 30 años, y Brent Allan Hallett, de 47. La agresión ocurrió en Las Vegas Boulevard el jueves antes del mediodía. El hermano de Maris Mareen DiGiovanni, Gage DiGiovanni, expresó su dolor en Facebook. "Es con una gran tristeza que nos despedimos de mi maravillosa hermanita. Maris fue víctima del horrible ataque al azar a puñaladas de 8 personas en Las Vegas hoy". El hermano pidió oraciones para el esposo de Maris y para el resto de su familia. Durante una conferencia de prensa, la policía informó que encontraron un enorme cuchillo de cocina en la escena del crimen. Maris Mareen DiGiovanni Las Vegas stabbing Maris Mareen DiGiovanni | Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El departamento de policía de Las Vegas identificó al sospechoso del ataque como Yoni Barrios, de 32 años, reporta PEOPLE. Yoni Barrios mugshot Las Vegas Stabbing Yoni Barrios | Credit: LAS VEGAS METROPOLITAN POLICE DEPARTMENT Barrios enfrenta dos cargos de asesinato y seis cargos de intento de asesinato con un arma letal. El ataque fue al azar y aún se desconoce el motivo. La tragedia ocurrió frente a un casino en la cuadra 3100 de South Las Vegas Boulevard. Según las autoridades, Barrios actuó solo y no están buscando a más nadie relacionado a este incidente. Tres de las personas que fueron heridas se encuentran en condición estable, mientras que los otros tres heridos están en condición crítica. Testigos revelaron a KTNV-TV que algunas "showgirls" de Las Vegas que suelen tomarse fotos con turistas podrían estar entre las personas heridas. Barrios se presentará en la corte el viernes.

