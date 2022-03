Madre fue asesinada en un cementerio en Texas mientras visitaba la tumba de su hijo Una madre estaba visitando la tumba de su hijo en Texas cuando fue asesinada en el cementerio. Ese día era el cumpleaños 22 de su hijo fallecido. Detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una madre estaba visitando la tumba de su hijo cuando fue asesinada en un cementerio en Killeen, Texas. Yolanda N'Gaojia, de 52 años, recibió un disparo mientras visitaba a su hijo fallecido, quien ese día hubiese cumplido 22 años, reporta el diario The Daily Mail. Una segunda víctima también resultó herida pero sobrevivió, según las autoridades. Yolanda estaba en el cementerio Garden of Memories de la iglesia bautista Calvary el 22 de marzo del 2022 —el día que su hijo fallecido Amir Tajai cumpliría 22 años— cuando fue asesinada a tiros. La familia está devastada por esta doble tragedia. El exesposo de Yolanda, Kineh N'Gaojia, expresó su dolor en una publicación en Facebook. "No tengo palabras porque no puedo creer que esto sea verdad", escribió en sus redes sociales. "Esto es lo que uno ve en las películas pero se ha convertido en nuestra vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yolanda N'Gaojia y su hijo Amir Credit: Facebook/Kineh N'Gaojia Su otro hijo, Q Jones NGaojia, publicó una foto con Yolanda en Facebook con el conmovedor mensaje: "Te amo mamá, quédate conmigo". El incidente ocurrió el martes sobre las 5 p.m, y la policía recibió una llamada sobre una persona herida de bala. Yolanda N'Gaojia y su hijo Amir Credit: Facebook/Yolanda N'Gaojia Según reportó KWTX, testigos vieron un auto Camaro Chevrolet en la escena del crimen. El exesposo de Yolanda lamentó que sus hijos "nunca serán los mismos" tras pasar por esta traumática pérdida. El hombre describió a su exesposa como "un ángel". El padre de Amir le pidió a Yolanda que le diera un beso a su hijo fallecido en el cielo al reunirse con él. Amir murió a sus 21 años el 31 de diciembre, en plena celebración de fin de año. No se ha revelado la causa de su muerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yolanda N'Gaojia Credit: Facebook/Yolanda N'Gaojia Kineh le dijo a KWTX que él y Yolanda estaban divorciados y habían tenido tres hijos juntos. La policía está investigando el caso. Si tiene información sobre este asesinato, llame a Crime Stoppers al 254-526-TIPS (8477) o visite http://www.bellcountycrimestoppers.com

