Muere a causa de una bala perdida la madre de deportista olímpica puertorriqueña Yarimar Mercado La señora Mabel Martínez falleció de un tiro mientras cosía en su hogar de Connecticut; se había mudado tras sobrevivir a los terremotos que azotaron a la isla en 2020. Aquí el reporte Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yarimar Mercado y su madre Mabel Martínez Credit: Instagram/Yarimar Mercado Mabel Martínez, madre de la deportista olímpica puertorriqueña Yarimar Mercado, ha fallecido en Connecticut a causa de una bala perdida. Así lo dio a conocer la destacada atleta de 27 años originaria de Yauco, PR y quien por ironías de la vida ha destacado como atleta en el campo de tiro. "Mami, mamita de mi vida… Me faltaron muchas cosas por aprender de ti, no merecías ni un poquito lo que te paso, no es justo mami, te me fuiste muy pronto y yo tan lejos sin poder hacer nada, ni siquiera pude despedirme de ti y es q te amo tanto y eres una persona tan importante en mi vida", lamentó Mercado en un mensaje publicado en redes este domingo sobre la tragedia que habría ocurrido mientras su progenitora se encontraba mientras se encontraba cosiendo en su vivienda. "Daría cualquier cosa por poder cambiar de lugar contigo y que todo me pasara a mi y no a ti"; prosiguió adolorida la deportista quien tan solo el 18 de marzo pasado fue nombrada por el Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR) como la Atleta del Año 2021 en tiro y representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Río (2016) y Tokio (2020). "Eres la mejor madre que pude tener, nos faltaban muchas aventuras más por vivir". "Por favor, si van a usar armas, disparen a una tarjeta de papel y aprendan sobre el uso y manejo", imploró la joven quien al momento de las noticias se encontraba en Brasil preparándose para participar en una competencia internacional y quien en el mismo mensaje explicó que sus padres estaban por celebrar la renovación de sus votos matrimoniales. Irónicamente, la víctima se habría mudado de Puerto Rico luego de que su zona natal se viera afectada por una serie de extraordinarios terremotos ocurridos en la zona en 2020. Tarimar Mercado fallece su madre en connecticut Credit: IG/Yarimar Mercado SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La deportista se habría desplazado ya hacia Estados Unidos para reunirse con sus familiares, según confirmó Sayra Barreto, secretaria administrativa de la Federación de Tiro de Puerto Rico, al diario puertorriqueño Primera Hora. "Le consultamos si quería que el delegado le acompañara en el viaje, pero dijo que no. Que la dejaran sola", aseguró dicha funcionaria. "Me dejó saber por texto que esto es muy fuerte".

