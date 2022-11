Mujer fue acusada de matar a su hermana y a su sobrina recién nacida con la ayuda de su novio Yarelly Solorio Rivera y su novio Martín Arroyo Morales fueron arrestados por los asesinatos de su hermana Yanelly y su sobrina recién nacida Celine. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una mujer en California fue acusada de matar a su hermana y a su sobrina recién nacida con la ayuda de su novio. El Departamento de Policía de Fresno reveló que Yanelly Solorio Rivera, de 18 años, y su bebé Celine, de tres semanas de nacida, fueron asesinadas a sangre fría. El doble homicidio fue premeditado, según las autoridades, que arrestaron a la hermana de la víctima, Yarelly Solorio-Rivera, de 22 años, como sospechosa. El novio de Yarelly, Martín Arroyo Morales, de 26 años, también fue arrestado. El Jefe de la Policía, Paco Balderrama, dijo que una rivalidad entre las hermanas fue la causante de la desgracia, reporta Univision. "Tenemos el arma homicida, una pistola Smith & Wesson de 9 mm, y tenemos un motivo: los celos y la rivalidad entre hermanos", dijo Balderrama. Ambos fueron detenidos y están en la Cárcel del Condado de Fresno. Segun la policía, ambos testificaron y supuestamente confesaron que son culpables del doble homicidio. Balderrama dijo que los acusados llevaron a las autoridades al lugar donde enterraron el arma. Si son encontrados culpables, podrían ser sentenciados a cadena perpetua. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN crimen Credit: Getty Images El sábado 24 de septiembre, Yanelly y su bebé Celine estaban durmiendo en una habitación de su casa, cuando recibieron multiples disparos, informó la Policía de Fresno. "El crimen nos dejó a todos perplejos y muy enojados, preguntándonos quién haría algo así, quién asesinaría a una madre de 18 años y a su hija de 3 semanas mientras dormían", dijo Balderrama. La tragedia ocurrió en la cuadra 2500 de la avenida South Fruit. Las víctimas fueron declaradas muertas en la escena. Balderrama añadió que el crimen fue "premeditado e intrincadamente planeado".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mujer fue acusada de matar a su hermana y a su sobrina recién nacida con la ayuda de su novio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.