Yailin hace fuertes acusaciones contra Anuel: "Me dejaste sin nada… dile al mundo que me golpeabas embarazada" La cantante Yailin ya no pudo más y se desahogó en redes sociales y acusó a su ex Anuel, entre otras cosas de supuestamente golpearla mientras estaba embarazada. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin Joya Credit: Instagram Yailin la Mas Viral Yailin y Anuel AA no han parado de ser tema de conversación en las redes sociales. La dominicana además de recibir su cumpleaños 21 en un hospital y gozar de millonarios regalos de su amigo Tekashi69, hoy hizo graves acusaciones contra su ex, después de que este compartiera en sus redes sociales una foto de Cattleya, la hija de ambos y una imagen besando a una mujer en un yate. "Yo sí me río, sí eres un narcisista", escribió la intérprete de "Del kilo". "Dile al mundo Ema que me golpeabas embarazada, nunca dije nada por mi niña". En otra de las historias de su Instagram, Yailin siguió acusando al padre de su hija de un supuesto maltrato físico y de no aportar dinero para su pequeña. "Me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre", escribió. "La ropa mía, las prendas. Me dejaste sin nada". Mensaje Yailin Mensaje Yailin | Credit: Instagram Yailin Mensaje Yailin Mensaje Yailin | Credit: Instagram Yailin La cantante amenazó a quien fue su esposo con seguir subiendo más infomación y hasta publicó una imágen en donde se le ve con un golpe en la mejilla. "Real hasta la muerte", escribió junto a la explícita foto. Yailin Yailin | Credit: Instagram Yailin "Yo tengo todas las pruebas aquí, que hasta mi propia casa tuve que comprar... y no seguiré subiendo estados, cuando tú quieras subimos todo". Yailin Yailin | Credit: Yailin Los fuertes mensajes de Yailin, surgen después de que Anuel también hiciera fuertes acusaciones contra Tekashi69, quien públicamente mostró su descontento por la imagen que Anuel mostró de Cattleya, ya que supuestamente, la mamá de la pequeña no estaba preparada para hacerlo. "Eres una rata", escribió Tekashi. "No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista". Tekashi —quien se ha vuelto muy cercano a la cantante dominicana y grabó con Yailin el video musical "Pa ti"— salió en su defensa. "Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses", le sacó en cara Tekashi a Anuel. "Pampers, renta pa la casa, leche, ropa…pa'l mundo puedes vender el sueño de ser Real, pero yo te conozco. Eres una rata, la definición", añadió el cantante, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández. Anuel, no se quedó callado y contestó. "Aléjate de mi hija", le escribió al cantante de ascendencia mexicana en sus redes. "Los que están apoyando a este individuo y dejándose manipular, abran los ojos por eso es que él siempre ha repartido dinero en todos lados para que el mundo olvide todas esas porquerías horribles que hizo en su pasado". People en Español contactó a Anuel y a Yailin y por el momento no hemos obtenido respuesta de ambos.

