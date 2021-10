La actriz Yadhira Carrillo sufre una terrible pérdida en su familia El joven Saúl Carrillo Manríquez, sobrino de la actriz de Televisa Yadhira Carrillo, falleció tras ser arrollado por un tren en el estado mexicano de Aguascalientes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yadhira Carrillo Yadhira Carrillo | Credit: Grosby Group Un sobrino de la actriz Yadhira Carrillo falleció tras ser arrollado por un tren en el estado mexicano de Aguascalientes, donde vivía. La noticia trascendió este martes en el programa Hoy (Televisa), donde aseguraron que Saúl Carrillo Manríquez, de 36 años, se encontraba revisando su teléfono celular y no se percató de que el tren se aproximaba. Varios medios de prensa mexicanos informaron que el domingo 24 de octubre a las 13:00 horas se llevó a cabo una misa para honrar la memoria del sobrino de la actriz. También ha trascendido que Manríquez deja una viuda y dos hijas menores de edad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento la actriz, quien se encuentra lidiando con la detención de su esposo Juan Collado por una acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada, no se ha pronunciado sobre la muerte de su sobrino.

