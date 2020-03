Mira cómo se hace el Wuhan Shake, el nuevo saludo en China ante el brote del coronavirus El temor de estrechar las manos y de besos en la mejilla en medio del brote del Covid-19 ha hecho viral un video con un nuevo modo de saludar llamado "Wuhan Shake". ¿Ya lo viste? By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El alto número de personas infectadas en China con Covid-19, mejor conocido como coronavirus, ha generado creativas maneras en ese país para evitar el contacto directo entre individuos a la hora de saludarse. Un video de unos 15 segundos que se ha hecho viral en las redes sociales muestra el llamado Wuhan Shake, un saludo entre hombres que llevan máscaras de protección y evitan darse las manos pero sí chocan sus pies cuando se encuentran en la calle. El video que se ha compartido en las redes sociales tiene miles de comentarios de usuarios que han catalogado el saludo como una forma creativa para evitar la propagación del virus que ha infectado a más de 89,000 personas y matado a unas 3,000 en China desde que se dio a conocer su existencia en la ciudad de Wuhan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “La gente en China encontró otra forma de saludar, ya que no pueden darse la mano. Me encanta cómo las personas pueden adaptarse y tener sentido del humor sobre situaciones estresantes”, escribió una usuaria de Twitter. El nuevo saludo respondería a las recomendaciones de funcionarios de distintas partes del mundo que han sugerido evitar los apretones de mano y besos como saludos, así como las aglomeraciones de personas en espacios cerrados, para evitar la propagación del virus. Image zoom De hecho, el encargado de protección civil de Italia, Angelo Borrelli, hizo referencia a la costumbre que existe en algunos países europeos como el suyo de saludarse con dos besos y abrazos y cómo esta efusividad de sus compatriotas podría estar contribuyendo a la propagación del virus en dicho país. “Tenemos una vida social colectiva que es muy florida, muy expansiva. Tenemos mucho contacto, nos damos la mano, nos besamos, nos abrazamos. Tal vez es mejor en este período no darse la mano, y no tener demasiado contacto, y tratar de ser un poco menos expansivo, que es diferente de cómo soy”, expresó el funcionario en una rueda de prensa. Según reportes del diario español El país, Italia registra más de 1,700 casos confirmados de coronavirus y 34 muertos debido a ese mal. Advertisement

