¡Willie Colón y su esposa sufren gravísimo accidente automovilístico! El famoso músico está grave aunque estable, expresaron en un comunicado. Aquí los detalles e imágenes del siniestro. Por Nuria Domenech Hoy se dio a conocer la noticia de que el Willie Colón y su mujer fueron víctimas de un gravísimo accidente automovilístico que a punto estuvo de costarles la vida. Mientras que su esposa, Julia, ya se está recuperando, el famoso músico continúa grave aunque estable. Este es el comunicado con el que se confirmó el accidente y el estado de la pareja: "El martes 20 de abril a las 4pm el ícono de la música y activista social Willie Colón y su esposa Julia, estuvieron involucrados en un accidente automovilístico potencialmente mortal en los Outer Banks de Carolina del Norte", comenzó el texto compartido en su cuenta de Twitter. "La condición del Sr. Colón requirió transporte al Hospital General Sentara Norfolk, un centro de trauma de nivel uno, en Norfolk, Virginia. Las lesiones incluyeron conmoción cerebral, laceraciones en el cuero cabelludo que necesitaron 16 grapas y fracturas en su vértebra cervical C1. Se encuentra en estado grave pero estable ", explicaron, a la vez que compartieron la imagen del estado en que quedó el auto en que viajaban. Willie Colon accidente carro Credit: Twitter Willie Colón SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En cuanto a su esposa, expresaron que "las lesiones de la Sra. Colón incluyeron laceraciones y contusiones. Fue tratada y dada de alta del Hospital Outer Banks en Nags Head, Carolina del Norte". También aclararon que: "ningún otro vehículo estuvo involucrado en el accidente" y dijeron que el músico: "será transportado lo antes posible para ser tratado por su equipo médico en NY Presbyterian". Willie Colon esposa Julia Credit: Twitter Willie Colón El comunicado escrito por la directora de comunicaciones de El Malo Inc., Nell McCarty, finalizó con un: "No hay otra información disponible en este momento. Pensamientos y oraciones están con la familia Colón".

