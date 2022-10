Caso de ira al volante termina en tragedia: dos padres disparan y resultan heridas sus hijas, de 5 y 14 años Dos padres en Florida enfrentan cargos de intento de asesinato después de una discusión por un incidente de tráfico que terminó en un tiroteo. Sus hijas, de 5 y 14 años, resultaron heridas. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Otro caso de ira al volante termina en tragedia. Dos padres en Florida enfrentan cargos de asesinato por caerse a tiros, hiriendo a sus hijas, tras discutir por un incidente de tráfico, reporta el diario The New York Post. William Hale, de 35 años, y Frank Allison, de 43, eran dos desconocidos que discutieron por un incidente de tráfico. Los hombres comenzaron a dispararse con pistolas semiautomáticas en medio de una persecución a alta velocidad en una autopista. Según las autoridades, los hombres luego detuvieron sus vehículos para continuar la pelea y fueron arrestados. En el tiroteo resultaron heridas sus hijas. La hija de 5 año de William Hale recibió un disparo en la pierna, y la hija de 14 años de Allison, fue herida de bala en la espalda, lo cual ocasionó que le colapsara un pulmón, informó el alguacil Bill Leeper del condado Nassau. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN William Hale y Frank Allison Credit: Nassau County Sheriff’s Office (2) Leeper dijo que recibieron múltiples llamadas al 911 reportando tiros en la autopista Highway 1 cerca de Callahan en Jacksonville. Uno de los testigos dijo que una camioneta Dodge Ram iba persiguiendo un Nissan Murano. Según reportes, Hale —oriundo de Georgia— y Allison, un floridano, estaban manejando erráticamente a alta velocidad. Las esposas de los hombres iban en el auto y llamaron a la policía después del tiroteo. Ambos hombres fueron arrestados y enfrentan cargos de intento de asesinato en segundo grado, dijo el alguacil. Ambos fueron liberados horas después tras pagar fianzas de $150,000, indican los records de la corte.

