Director musical de una iglesia en Florida acusado de matar a su esposa y sus hijos William Conway Broyles, quien trabajaba como director musical de una iglesia en Jacksonville, Florida, mató a balazos a su esposa y sus dos hijos. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Conway Broyles, quien trabajaba como director musical de una iglesia en Jacksonville, Florida, está acusado de matar a su esposa y sus dos hijos. El hombre había estado casado 30 años con su mujer, Candace, de 57 años, a quien mató a balazos. La tragedia ocurrió en la casa de la familia. Tras dispararle a su esposa en la sala de la casa, el hombre fue a la habitación de su hija de 27 años y también la mató, reportó el diario The New York Post. Su última víctima fue su hijo, de 28 años, quien también fue asesinado en la casa, reportó el canal WJXT. El alguacil del condado de Nassau, Bill Leeper, dijo durante una conferencia de prensa: "Este caso es trágico. Es una locura. No tiene sentido". En la página web de la iglesia Hodges Boulevard Presbyterian Church, la biografía de Bill decía que "había estado felizmente casado durante 30 años con Candace", y que la pareja tenía tres hijos —Evan, Cara y Aaron— y tres perritos de la raza Corgi. Además describen a Bill como un hombre al que le gustaban los proyectos de jardinería y de arreglos en la casa. Broyles llamó al 911 después de matar a su familia y según las autoridades, no se quitó la vida él mismo porque "tenía demasiado miedo". El hombre dijo que les había disparado a cada uno de sus familiares varias veces para asegurarse de que "no sufrieran". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN William Conway Broyles William Conway Broyles | Credit: Nassau County Sheriff's Office Las víctimas fueron identificadas como Candace, Cara y Aaron Broyles, según el canal WJXT. Leeper dijo que la familia no tenía historial de violencia doméstica. El hombre había trabajado en la iglesia por más de 20 años. Aún se desconoce el posible motivo del crimen. Broyles está en la cárcel sin derecho a fianza. No se sabe si tiene un abogado que lo represente.

