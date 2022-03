Will Smith se disculpa con Chris Rock: "Mi comportamiento en los premios de la Academia anoche es inaceptable" Will Smith compartió en redes un mensaje en el que pide disculpas a Chris Rock un día después de haberle propinado un bofetón en plena la gala de los Oscar Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir will smith y jada Pinkett smith Credit: (Mike Coppola/Getty Images) Will Smith pidió disculpas a Chris Rock en un mensaje en las redes sociales un día después de haberle abofeteado ante una audiencia global en plena gala de los premios Oscar en Los Ángeles. "La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento anoche en los premios de la Academia es inaceptable e inexcusable", reconoce el actor en el comunicado. "Los chistes a mi costa son parte del trabajo, pero no me pude aguantar ante un chiste sobre la dolencia médica de [mi esposa] Jada [Pinkett Smith] y reaccioné de una forma emocional". Smith, que se convirtió en el protagonista absoluto de la gala y en tema de conversación en medio mundo, aseguró que se siente "avergonzado" por su acción, que no considera un indicio del tipo de persona que es, al tiempo que resalta que la violencia "no tiene lugar en un mundo de amor y bondad". "Quiero disculparme públicamente contigo, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué", agrega el actor, quien también pide disculpas a la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas, organizadora de los Oscar, así como a entre otros a los productores, los presentes y la audiencia que presenció atónita lo sucedido el domingo por la noche en el escenario del teatro Dolby de Los Ángeles. Smith hizo pública su declaración horas después de que la Academia condenara en un comunicado lo sucedido en la noche más importante de Hollywood y asegurara que está estudiando la adopción de medidas contra el actor, que en otro giro de guion ganó anoche el Oscar a mejor actor poco después de abofetear a Rock. Según CNN, el actor estuvo a punto de no subir a recoger el galardón debido a que los responsables de la gala sopesaron retirarlo de la sala, aunque finalmente no se pusieron de acuerdo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Smith se convirtió en el protagonista de los Oscar al subir al escenario para abofetear a Rock luego de que el comediante hiciera un chiste sobre la esposa del actor, que padece alopecia. "Quiero pedirle disculpas a la Academia y a mis compañeros nominados", dijo el domingo por la noche Smith al recibir la estatuilla dorada el mejor actor por la cinta King Richard. "El arte imita a la vida, pero el amor te hará hacer cosas locas". El departamento de Policía de Los Ángeles dijo que estaba "al tanto" de lo sucedido, pero que Rock "se negó a presentar una denuncia policial". "Si la parte implicada desea una denuncia policial en una fecha posterior, LAPD estará disponible para completar un informe de investigación", indicaron.

