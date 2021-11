Conoce a Will Coss, el productor Nuyorrican a cargo del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's Este año el majestuoso desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York estará a cargo del productor ejecutivo Will Coss, de origen puertorriqueño y criado en el Bronx. ¡Conócelo más! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este año el popular desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's tendrá como productor ejecutivo a Will Coss, de origen puertorriqueño. Coss, nacido en el Bronx, estará a cargo de la majestuosa producción. El desfile —que se ha celebrado durante 95 años— alegrará las calles de Nueva York este jueves 24 de noviembre. En una entrevista con el canal NBC 4 de Nueva York, la estrella Nuyorrican habló de su inspiración. Desde que era niño, Coss miraba el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's, disfrutando el espectáculo con su familia, y confiesa que jamás imaginó que llegaría a ser su productor ejecutivo. "Siempre tuve una imaginación creativa", dijo. "Siempre supe que quería estar en las artes creativas, pero vengo de una familia trabajadora, de cuello azul, del Bronx y no estaba seguro cómo podría llegar ahí". Su madre le dio fuerza para alcanzar sus metas, asegura, y lo enseñó a "nunca parar de soñar", mostrándole que todo era posible. Will Coss Credit: (Eugene Gologursky/Getty Images for Macy's, Inc. ) Sus esfuerzos han dado fruto, y hoy Coss es un orgullo para nuestra comunidad hispana. Cuando estudiaba en la escuela secundaria Fordham, se enamoró del teatro y la producción siendo un adolescente y el resto es historia. Su pasión era trabajar detrás de las cámaras, creando magia tras bambalinas. Will Coss Credit: (Eugene Gologursky/Getty Images for Macy's, Inc. ) "Estoy emocionado de estar aquí", dijo a NBC 4. Algo que lo ilusiona es la presentación del Ballet Hispánico en el desfile este año. Como su productor ejecutivo, se asegurará de que "todos estemos representados".

