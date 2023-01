'Maestra del año' en Texas fue asesinada a tiros y la policía sospecha violencia doméstica Wendy Duan, una maestra de tercer grado en Houston, fue encontrada muerta. Las autoridades sospechan que fue víctima de violencia doméstica. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una maestra de tercer grado en Texas fue encontrada muerta en el patio de su casa. Wendy Duan, de 28 años —quien fue nombrada "Maestra del año" en el 2021 en la escuela donde trabajaba— fue asesinada a tiros. La policía sospecha que fue víctima de violencia doméstica. El sábado sobre las 9:50 p.m. las autoridades encontraron a Wendy muerta tras recibir llamadas sobre un tiroteo. La joven recibió varios tiros y fue encontrada sin vida en el patio de su casa en Sugar Land, reporta PEOPLE. Tony Thomas, un vecino de Wendy, dijo a ABC13 que escuchó cuatro disparos. Su vecina Sally Thomas lamentó la trágica muerte de la maestra. "Es muy triste, ella era muy joven y vibrante", dijo a KHOU. Wendy Duan Credit: Twitter/Ms.Duan Wendy daba clases de lectura y lengua en la escuela elemental Boone en Houston. En su cuenta de Twitter, la profesora compartía fotos con sus estudiantes, mostrándose orgullosa de los logros de los niños en su clase y enseñándolos a amar los libros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Wendy Duan Credit: Twitter/Ms.Duan La escuela envió un mensaje lamentando la muerte de la querida profesora y hay consejeros de salud mental disponibles en la escuela para hablar con sus estudiantes después de esta tragedia. La policía identificó a un sospechoso del asesinato de Wendy, pero no se ha revelado aún su identidad ni si relación con la víctima. La investigación sigue en desarrollo. Si estás experimentando violencia doméstica, llama a la Línea Nacional en Contra de la Violencia Doméstica al 1-800-799-7233, o visita thehotline.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales. La línea está disponible a todas horas y se habla español.

