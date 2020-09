Todo sobre la nueva serie web bilingüe para niños El avión ¿Ya no sabes cómo entretener a los niños en casa durante la pandemia del coronavirus? La nueva serie web El avión provee entretenimiento bilingüe y educacional para niños. Mira un divertido capítulo aquí. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La tecnología se ha convertido en una gran aliada a la hora de entretener a nuestros hijos en casa durante la pandemia del coronavirus. La nueva serie web bilingüe El avión o The Airplane —que debuta el 20 de septiembre— provee contenido divertido y educacional para los niños. La serie —que es en inglés y español— celebra la diversidad de nuestras familias, que tienen ambas culturas: la latina y la estadounidense. Image zoom Getty Images El innovador proyecto es producido por Moran Group y el grupo de teatro infantil Teatro Sea. "Es un contenido excelente y de calidad que los ayudará a entender nuestra nueva realidad", dicen los productores sobre la serie web, que ayuda a los menores a entender conceptos como la integración racial, el biculturalismo y la importancia de la diversidad. Image zoom cortesia Se divertirán con el contenido audiovisual, conociendo a interesantes personajes y alegres títeres, cantando canciones como "Quiero ser un superhéroe" y bailando. Además aprenderán grandes lecciones de vida. La serie enseña a los pequeños a sobreponerse al miedo y les habla sobre la importancia de conocer diferentes culturas y ser amables con todos a nuestro alrededor. Image zoom Getty Images Esta serie web pondrá la imaginación de los niños a volar. Busca todos sus videos en su canal de YouTube.

