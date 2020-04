Walmart Target y Home Depot: sus nuevas reglas para hacer las compras por el coronavirus Mientras la pandemia del COVID-19 avanza por el país, estas cadenas han anunciado nuevas reglas para prevenir el contagio. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las compras de pánico despertadas por la declaración de la emergencia en distintos estados y la cuarentena impuesta en muchas ciudades por el coronavirus está orillando a muchas compañías a crear nuevas reglas para que sus clientes pueden visitar sus almacenes. Costco anunció hace unos días las nuevas reglas que entraron en vigor en sus bodegas a partir de este 3 de abril. Ahora Walmart, Target y Home Depot se han unido a dicha empresa para anunciar las medidas que se tomarán para proteger tanto a clientes como a empleados. A partir de este sábado 4 de abril quienes visitan Walmart deberán entrar y salir por las puertas señaladas por cada tienda. Los compradores deberán hacer sus compras siguiendo la dirección que se marca en cada pasillo con flechas pegadas al piso. Los pasillos ahora solo tendrán una sola dirección de tránsito para evitar que la gente deambule de arriba a abajo por la tienda. Además, Walmart indica que los clientes entrarán en grupos y no se permitirán a más de cinco clientes en la tienda por cada 1,000 pies cuadrados. La mayoría de los Supercenters de Walmart tienen unos 100,000 pies cuadrados y los Nighborhood Markets tienen unos 40,000 pues cuadrados. Los almacenes también han reducido sus horas de operación para poder limpiar y desinfectar sus tiendas. Así mismo, Home Depot anunció que solo dejará que los clientes ingresen a sus tienda un cliente a la vez. Sus tiendas también reducirán sus hora de operación cerrando a las 6:00 p.m., hora local. Dicha empresa también anunció que donará todas las mascarillas N95 que estén disponibles para ayudar a hospitales, paramédicos y servicios sanitarios, según confirma The Dallas Morning News. Además se anuncia que los empleados de 65 años para arriba, y que son considerados de alto riesgo ante COVID-19 por el Centro de Control de Enfermedades Contagiosas (CDC por sus siglas en inglés), recibirán 160 horas extra de tiempo libre -en caso de enfermedad y 80 horas más, pagadas, de tiempo personal libre. Dicho tiempo deberá ser usado durante el calendario 2020 y de no ser utilizadas serán pagadas a dichos empleados. Por su parte Target anunció que también limitará el número de personas que entran a sus almacenes dependiendo del tamaño de estos y que está "recomendando fuertemente" a sus empleados el usar mascarillas y guantes. Advertisement

