Walmart se disculpa tras poner a la venta polémico suéter de Santa Claus con cocaína

Walmart siempre ha sido el lugar perfecto para hacer la compra de la semana, comprar los electrodomésticos que necesitas y también la ropa que necesita toda la familia. Y todo esto está disponible a excelentes precios, algo que le cae de maravilla a los cientos de familias de bajos recursos del país. Los suéteres navideños se venden como pan caliente durante las Navidades. Es precisamente esta pieza de ropa la que tiene ahora a la gigante cadena de tiendas en serios problemas. Walmart acaparó titulares de diversos medios de comunicación al poner en venta un suéter navideño con la imagen de Santa Claus consumiendo cocaína. "La mejor nieve viene directamente de América del Sur", decía la descripción del suéter en la página web de Walmart Canadá. Como era de esperarse, cientos de personas alzaron su voz para volverse contra la cadena de grandes almacenes. Ante las quejas, Walmart no solo retiró los polémicos suéteres del mercado, sino que también pidió disculpas. "Estos suéteres, vendidos por un proveedor externo en walmart.ca (nuestro sitio web en Canadá), no representan los valores de Walmart y no tienen lugar en nuestro sitio web", expresó Walmart en un comunicado. "Hemos eliminado estos productos de nuestro mercado. Pedimos disculpas por cualquier ofensa no intencionada que esto pudiera haber causado. Estos suéteres no se ofrecieron en walmart.com en E.E. U.U.". No es la primera vez que Walmart se encuentra en el ojo del huracán. En febrero del 2018, la tienda se metió en serios problemas por vender copias de botas UGG. Los demandantes aseguraron que aunque el modelo no estaba patentado, la popularidad y acogida que tuvieron debería ser suficiente para que ellos sean los únicos en tener el derecho de hacerlo. En su momento, Walmart aseguró que la compañía estaba tomando estas acusaciones muy en serio y por lo tanto estaban investigando la situación.

