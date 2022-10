Mercedes Arce, quien fuera pareja del cubano que Pablo Lyle mató involuntariamente da sus primeras declaraciones: "Justicia del Señor" Mercedes Arce, quien fuera pareja de Juan Ricardo Hernández, reacciona tras el veredicto de culpabilidad de Pablo Lyle Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Pablo Lyle Credit: Jose A. Iglesias/Miami Herald/Tribune News Service via Getty Images Después de que el jurado encontrara culpable de homicidio involuntario al actor mexicano Pablo Lyle, Mercedes Arce, quien fuera la pareja de Juan Ricardo Hernández habló tras su salida de la corte. "[Estoy] sin palabras]", dijo la esposa del fallecido a la periodista de El gordo y la flaca (Univision) Tanya Charry. Sin palabras, pero llorando desconsoladamente se vió a Arce al escuchar el veredicto de los seis miembros del jurado tras dos semanas de juicio en el tribunal estatal de Miami-Dade. "[Fue] la justicia del señor", finalizó Arce. Hernández de 63 años perdió la vida el 4 de abril del 2019 debido a "complicaciones de una herida contundente en la cabeza". Lyle tuvo una disputa con Hernández por un incidente de tráfico en marzo del mismo año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a la policía, Lyle se desplazaba al aeropuerto de Miami con su esposa Ana Araujo y sus dos hijos en un auto conducido por su cuñado cuando se atravesaron ante otro vehículo, que era conducido por Hernández. Este se bajó en un semáforo y golpeó el auto en el que viajaba el actor. En un video del incidente, se observa a Lyle bajar de su auto, acercarse a Hernández y propinarle un golpe que lo hace caer al suelo. Después el mexicano regresa a su auto y abandona el lugar. Hernández fue trasladado a un hospital, donde falleció cuatro días después a causa de un traumatismo. Tanto Arce como le esposa de Lyle estuvieron presentes en el juzgado, sin llorar, Araujo por su lado abrazó y besó al padre de su hijos antes de que fuera esposado y puesto a disposición de las autoridades.

