Productor de Hollywood arrestado de nuevo por presuntos abusos sexuales a aspirantes a actriz El productor y guionista Eric Weinberg enfrenta 18 cargos de agresión sexual por supuestamente abusar de jóvenes a la que atraía con falsas promesas de una carrera en la industria. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El productor de televisión Eric Weinberg fue arrestado nuevamente bajo cargos de agresión sexual. Conocido por su trabajo en series como Scrubs o Californication, pagó $5 millones de fianza este martes para ser puesto en libertad mientras sigue el proceso judicial en su contra. El también guionista de 62 años enfrenta 18 cargos que incluyen, entre otros, violación, asalto y reclusión y penetración. De acuerdo a la policía de Los Ángeles, por lo menos ocho personas han sido identificadas como víctimas del acusado, aunque los investigadores buscan a más. Las afectadas aseguran que Weinberg utilizaba su poder en Hollywood para convencer a las mujeres a acompañarlo a su casa con la intención de tomarles fotografías que podían ayudarlas en sus carreras. Era ahí donde ocurrían los abusos, según el diario Daily Mail. Las autoridades habían arrestado a Weinberg el pasado julio bajo acusaciones de abuso sexual. En aquel momento pagó una fianza de $3.2 millones para no llegar a la cárcel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eric Weinberg Eric Weinberg | Credit: LAPD De acuerdo al Daily Mail, los abusos habrían ocurrido entre el 2012 y el 2019. "El significativo número de víctimas y el terrible impacto infligido en esas mujeres no quedará sin remediar. No descansaremos hasta que se haga justicia", declaró la abogada Micha Star Liberty, que representa a algunas de las demandantes, al diario Los Angeles Times. Según la policía, un nuevo reporte de abuso sexual fue el que detonó una nueva investigación, luego de que el caso fuera desestimado en el 2014 por la falta de evidencia. "No fue hasta que los detectives recibieron un reciente reporte de violación que abrieron una investigación", expresaron los agentes al diario. "Fue este nuevo reporte que llevó a los detectives hacia las nuevas víctimas". Los investigadores están en busca de nueva evidencia y otras posibles víctimas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Productor de Hollywood arrestado de nuevo por presuntos abusos sexuales a aspirantes a actriz

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.