¡Avión de United explota en pleno vuelo sobre los Estados Unidos! Lluvia de restos de la aeronove caen sobre Colorado. Aquí toda la información. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Podría decirse que 241 personas a bordo de un vuelo comercial acaban de volver a nacer. Un avión de United acababa de despegar hoy de la ciudad de Denver rumbo a Honolulu, cuando una explosión en el motor ubicado en una de sus alas explotó y comenzó a arder en pleno vuelo, en un siniestro que podría haber resultado catastrófico. No sólo son impactantes los videos del motor en llamas que podrán ver a continuación… Además, infinidad de piezas del aparato, algunas enormes, sembraron un área de Denver en la que de momento y, milagrosamente, no se ha reportado ningún herido. "Acabo de ver una explosión en este avión que vuela muy bajo, sobre Broomfield hace unos cuarenta y cinco minutos. Restos del aparato cayeron y dejaron una nube negra de humo. El avión siguió volando… ¿Alguien sabe si logró aterrizar a salvo?", escribió el usuario Tyler Thai desde su cuenta de twitter compartiendo un video. En el clip, podía escucharse a un niño gritando aterrorizado, mientras una voz decía: "¡Algo ha explotado!" Image zoom Credit: Twitter Broomsfield Police SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otras personas compartieron este impactante video desde dentro del avión: Afortunadamente, la aeronave logró aterrizar de forma segura y se reasignaron las rutas para que los pasajeros pudieran continuar su viaje: "El vuelo de United 328 sufrió un fallo en un motor y está a salvo de regreso en Denver. Estamos en contacto con la FAA, NTSB y autoridades locales", expresó United Airlines en un comunicado. "La NTSB está investigando lo sucedido y cualquier persona que tenga localizados restos del aparato contacten por favor a la policía".

