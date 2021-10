Viudo de la exparticipante de Enamorándonos Daniela Rodríguez habla por primera vez Darwin Cipion, el viudo de la exparticipante del reality show Enamorándonos Daniela Rodríguez, habló por primera vez de los últimos momentos de la joven que falleció en agosto a los 29 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniela Rodríguez y Darwin Cipion Daniela Rodríguez y Darwin Cipion | Credit: Daniela Rodríguez/Instagram Darwin Cipion, el viudo de la exparticipante del reality show Enamorándonos USA (UniMás) Daniela Rodríguez, habló por primera vez de los últimos momentos junto a la joven de 29 años, que falleció repentinamente el pasado agosto durante un viaje a su México natal. En declaraciones a Primer impacto (Univisión), Cipion dijo que el día en que su esposa murió era un "día normal", como otro cualquiera. "Llegamos a ver a un doctor, un dermatólogo y en un momento me dijo que iba a entrar al carro porque tenía una molestia en el pecho y entró al carro y luego, en menos de 5 minutos, su amiga entró corriendo y dijo que ya había colapsado y esa fue la última vez que la vimos con vida", dijo. Daniela y Darwin Daniela y Darwin | Credit: IG/Daniela Rodríguez Cuando la joven falleció, la pareja se encontraba visitando a la familia de Rodríguez en Aguascalientes y aprovecharon para ir a una consulta médica. "Lamentablemente todas las emociones vividas al llegar a México, su corazón no lo pudo soportar y le dejó de funcionar, lamentablemente. Fuimos a conocer a la familia y al tercer día de estar en México entonces sí, lamentablemente, se me va", contó. El doctor David Poletti, quien había atendido a Rodríguez momentos antes de su fallecimiento, dijo a Univisión Digital que la chica había acudido a su consulta porque "tenía un problema" con el cuero cabelludo. Daniela Rodríguez Daniela Rodríguez | Credit: Daniela Rodríguez/Instagram "Desde los 19 años tuvo algo o tenía algo pendiente en su corazón, nunca lo pudo dar como diagnóstico. No sé si tuvo un aneurisma en su coronaria, en una de las más importantes, la arteria coronaria, pero ella sabe, sabía, relataba que le hicieron tres cateterismos. No acabó de definir ella, ya no le dio seguimiento", indicó. El episodio ha afectado a Cipion de manera tal que hasta el día de hoy no ha podido volver al lugar donde vivía con la joven, por lo que permanece en el apartamento de su hermano en Nueva Jersey. "No he podido entrar porque todavía no se me hace nada fácil entrar y revivir tantos recuerdos bonitos", dijo. "La parte más difícil la viví al dejarla en México, pero la dejé con su familia y con un pueblo que siempre la amó". Cipion admitó que le está siendo muy difícil cerrar este ciclo. "Todavía no estoy listo, pero yo sé que ella me va a dar la fuerza de hacerlo y nunca se va a ir, siempre va a estar en mi corazón". "Los dos fuimos siempre muy católicos y ese fue el tiempo que Dios me la prestó y le doy las gracias porque durante ese corto tiempo vivimos un cuento", aseguró. El joven dominicano también relató la manera en que se despidió de su esposa: "Con un beso y una rosa y diciéndole 'nos vemos pronto'". Ana Patricia junto a Daniela Rodríguez, su esposo y Rafael Araneda Ana Patricia junto a Daniela Rodríguez, su esposo y Rafael Araneda | Credit: Ana Patricia/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rodríguez y Cipion se conocieron en 2019 en Enamorándonos. Después de una primera cita y un viaje juntos a Nueva York, la pareja decidió unirse en matrimonio. Aunque solo pudieron disfrutar de su vida de casados por cuatro meses, fue un tiempo donde el amor fue lo que nunca les faltó a la pareja.

