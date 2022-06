Lo que tienes que saber de la viruela del mono: ¿debe preocupar tanto como la covid-19? La doctora Aliza A. Lifshitz aclara de qué se trata esta enfermedad que no es nueva, pero que ahora muchos empiezan a conocer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mucho se ha estado comentando en últimamente de la llamada viruela del mono o viruela del simio, un virus que ha despertado preocupación en Estados Unidos y Europa tras un aumento de casos de personas infectadas. ¿De qué se trata este virus? ¿Es tan infeccioso como la covid-19? ¿Tiene una cura? La doctora Aliza A. Lifshitz, fundadora y directora editorial de VidaySalud.com, ha respondido estas preguntas durante una entrevista para People VIP, en la que la experta aclara de qué se trata esta enfermedad, que no es nueva, pero que ahora muchos empiezan a conocer. Según la experta, el primer caso de viruela del mono se reportó en la República Democrática del Congo en 1970 y aunque se expandió por los países vecinos, fuera del continente africano los casos identificados hasta ahora eran muy pocos. Ha sido en los últimos tiempos que ha aumentado el número de infectados fuera de suelo africano, con más de un centenar de casos en 14 en países donde no se suele ver esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? De acuerdo con la doctora Aliza, los síntomas inicialmente "son parecidos a los de una gripe o flu: escalofríos, fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio o inflamación de los ganglios linfáticos. Después en uno a tres días se desarrolla una erupción en la piel que se inicia en la cara y se disemina a otras partes del cuerpo, incluyendo las plantas de las manos y de los pies. Esta erupción o salpullido primero se ve como unos parches rojizos planos, que posteriormente se elevan de manera ligera, después se vuelven ampollas y se llenan de pus, y después de varios días forman unas costras que se caen. Estos síntomas duran entre dos y cuatro semanas", advirtió. La experta también indicó que la enfermedad es contagiosa desde que aparecen los síntomas hasta que se forman las costras, y tiene una mortalidad del uno por ciento. Científicos en un laboratorio Científicos en un laboratorio | Credit: Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images ¿Cómo se transmite este virus? La doctora ha dicho que la viruela del mono "se transmite del contacto directo con animales, específicamente roedores infectados, o de comer su carne si no está bien cocida, pero puede suceder del contacto cercano con las lesiones en la piel de una persona infectada o de un objeto recientemente contaminado, o a partir de gotitas de partículas respiratorias después de contacto cercano prolongado. También se puede pasar de la madre al feto durante el embarazo, o al bebé durante y después del nacimiento". ¿El virus del mono es similar a la covid-19? "El virus del simio es mucho menos contagioso que el Covid-19", aclara la doctora. "De acuerdo con una funcionaria de los CDC, las vía respiratoria no es la preocupación principal, es el contacto y es un contacto íntimo. Muchos casos este año se han presentado en hombres jóvenes que han tenido relaciones sexuales con otros hombres o con mujeres, y de acuerdo con los expertos, en estos casos la ruta de transmisión más probable es el contacto cercano de las lesiones infecciosas, o sea, con la piel de una persona con la de otra", sostiene la especialista. ¿Existe una cura para esta enfermedad? De acuerdo con la doctora Aliza, en este momento "no tenemos una cura pero si existen unos antivirales" para tratar la enfermedad, como es el caso del brincidofovir y del tecovirimat. "En realidad, casi siempre tratamos los síntomas y la mayoría de la gente se cura, pero en los casos severos se usan esos productos que se realizaron contra la viruela. También hay una vacuna que podrá ayudar a prevenir la enfermedad, la cual también se usa para la viruela", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Hay que alarmarse ante este virus? La doctora Aliza reconoce que es normal que luego de una pandemia que ha traído tanta muerte como la de la covid-19, muchos se alarmen. No obstante, la experta aclaró que no se trata de una situación similar. "Es lógico que al encontrarnos en el tercer año de la pandemia de covid-19 el enterarnos de la propagación de otro virus nos cause alarma. Sin embargo, los expertos piensan que los virus de ADN como la viruela del simio generalmente son muy estables y evolucionan muy lentamente en comparación con los virus de ARN, al que pertenece la covid-19", expresó. "No hay que alarmarse, que no cunda el pánico. Hay que estar pendientes y seguir la información, pero este no es un virus como la covid-19", apuntó.

