Madre hispana murió tras quedar atrapada en una máquina para hacer pan Virginia López Severiano, una madre de 44 años, murió en Carolina del Norte tras quedar atrapada en una máquina para hacer pan. Los detalles de la tragedia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Virginia López Severiano Virginia López Severiano | Credit: GoFundMe Una madre de 44 años murió en Carolina del Norte tras quedar atrapada dentro de una máquina para hacer pan, reporta PEOPLE. Virginia López Severiano, una empleada de Azteca Market en Selma, tuvo un fatal accidente con una mezcladora industrial, reporta WTVD. Un equipo de emergencia la rescató y la mujer fue llevada en helicóptero al hospital. Inicialmente los doctores planeaban operarla para salvarle el brazo, pero murió por la gravedad de sus heridas esa noche, reportó WRAL. López Severiano estaba limpiando la máquina, que se usa para hacer pan, cuando ocurrió la tragedia. Tuvieron que desarmar la máquina para poder liberarla. Según el departamento de bomberos de Selma tomó más de una hora este procedimiento. Los oficiales revelaron que la mitad del cuerpo de la mujer estaba dentro de la máquina. La hija de López Severiano, Miriam Amado-López, confirmó que su madre había muerto y mostró su dolor en un mensaje en Facebook, describiéndola como "la mejor madre". Virginia López Severiano Virginia López Severiano | Credit: GoFundMe "Me enseñó la resiliencia, la importancia de trabajar duro, y me enseñó lo que era el amor verdadero", dijo. "Ella comenzó a trabajar desde muy joven para ayudar a mantener a su familia", añadió sobre la inmigrante. Su hija la describió como la columna vertebral de su familia, una mujer bella, con sentido del humor, que cuidaba a todos y le preparaba desayuno todas las mañanas. Una página de GoFundMe fue creada para ayudar a la familia durante este momento difícil. El incidente está bajo investigación.

