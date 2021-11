Conmoción en el mundo de la moda: ¡muere el diseñador Virgil Abloh a los 41 años! Aquí los detalles del trágico suceso. Descanse en paz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo de la moda está conmocionado ante la muerte de uno de sus más grandes talentos: Virgil Abloh ha fallecido hoy con tan solo 41 años, víctima de un cáncer que padecía desde hacía tiempo pero que decidió mantener en secreto. Fundador de la marca Off-White, Abloh era el director creativo de las colecciones de hombre de Louis Vuitton y fue precisamente el grupo LVMH quien confirmó la noticia: "Todos estamos conmocionados tras esta terrible noticia. Virgil no solo fue un diseñador genio, un visionario, también fue un hombre con un alma hermosa y una gran sabiduría. La familia LVMH se une a mí en este momento de gran dolor y todos estamos pensando en sus seres queridos tras el fallecimiento de su marido, su padre, su hermano, su amigo…", escribió Bernard Arnault en un comunicado. Virgil Abloh 2021 Met Gala | Credit: Getty Images Virgil Abloh Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El pasado septiembre de 2019, sin mencionar el porqué, anunció que debía tomarse un descanso en sus actividades por prescripción médica. Ahora el mundo llora su muerte. Joan Smalls, Amber Valletta, Virgil Abloh and Bella Hadid attend Louis Vuitton Parfum hosts dinner at Fondation Louis Vuitton on July 05, 2021 in Paris, France. Joan Smalls, Amber Valletta, Virgil Abloh y Bella Hadid durante la cena Louis Vuitton Parfum en la Fundación Louis Vuitton el pasado 5 de julio de 2021 en París, Francia. | Credit: Getty Images Uno de las primeras celebridades en reaccionar a la triste noticia fue el cantante Maluma con un desgarrador mensaje: "FCK cáncer. Hemos perdido otra leyenda", escribió bajo un retrato de ambos y un corazón roto. Descanse en paz.

