Creyentes en Venezuela afirman haber visto llorar a la Virgen de la Dolorosa en plena Semana Santa Los creyentes de Mérida, Venezuela, se han quedado muy sorprendidos luego de que vieran a la Virgen de la Dolorosa aparentemente derramar lágrimas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Virgen de La Dolorosa Virgen de La Dolorosa | Credit: Telemundo En medio de las jornadas de Semana Santa, los creyentes en Mérida, Venezuela, se han quedado muy sorprendidos luego de que vieran a la Virgen de la Dolorosa aparentemente derramando lágrimas, de acuerdo a Telemundo. Según una información en el programa Al rojo vivo de la cadena, los pobladores del lugar aseguran que la virgen se ha estado manifestando en estos días de Semana Santa y que la han visto llorar. Los feligreses comenzaron a ver las lágrimas de la estatuilla mientras estaban arrodillados rezando frente a ella. Virgen de La Dolorosa Virgen de La Dolorosa | Credit: Telemundo Algunos dicen que es un mensaje directo de la Virgen, para que las personas se unan en oración por la paz mundial. Sin embargo, otros aseguran que la Virgen ha estado llorando por la situación de crisis económica y política que atraviesa Venezuela. Por el momento es una incógnita qué podría estar sucediendo. No obstante, no es menos cierto que en las imágenes captadas se pueden ver algunas lágrimas que corren por el rostro de La Dolorosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta entonces la Iglesia no se ha pronunciado al respecto. Mientras tanto, los devotos le siguen pidiendo y creen que este es un mensaje directo a la humanidad en los días de Semana Santa.

