Video viral: mujer tose en la cara de paciente de cáncer en una tienda de Florida Luego que le hizo un gesto obsceno, la señora de 52 años visiblemente molesta le dijo: "Creo que me acercaré mucho a ti y te toseré". Aquí las impactantes imágenes. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer fue captada en la cámara de un teléfono en el momento en que tosió a propósito en el rostro de una paciente con cáncer cerebral en una tienda en Florida, algo que le podría costar caro. El clip que se hizo viral en diferentes plataformas sociales muestra a la mujer de unos 50 años increpando de una manera abusiva y a gritos a los empleados de la tienda porque aparentemente quería devolver un artículo que ni tenía con ella. Cuando ve que la graban, hace gesto obsceno a la persona con el teléfono y se le acerca. "Creo que me acercaré mucho a ti y te toseré", le dice. Image zoom Facebook / Heather Sprague Según el canal local First Coast News, la mujer fue identifica por las autoridades como Debra Hunter, de 52 años, mientras que la víctima fue Heather Sprague. El hecho ocurrió en una de las locaciones de la tienda Pier 1 en Jacksonville. El video fue colgado el jueves en su cuenta de Facebook la semana pasada por Sprague , quien presentó una queja contra la mujer, informó Coast News. "Tienes suerte de que no te pateo", dijo Hunter al salir de la tienda, según muestra el clip de menos de un minuto. “Soy madre de diez [niños adoptados y biológicos] y actualmente soy paciente de tumor cerebral en la clínica Mayo. Obviamente, no salgo mucho en este momento”, escribió Sprague en sus redes al momento de revelar el video. Image zoom Facebook / Heather Sprague SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Explicó que mientras estaban en la tienda, Hunter al parecer estaba incómoda porque además de discutir con los empleados, uno de los niños que estaban con ella le “pedía” que lo llevara al baño. Sprague dijo en sus redes que la razón por la cual grabó el video y lo compartió fue con el propósito de crear conciencia en las personas sobre este tipo de comportamiento en lugares públicos y en tiempos de pandemia. La oficina del sheriff de Jacksonville redactó un informe del incidente en el que se acusa a la presunta agresora de agresión sin causar lesión. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

