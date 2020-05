Viral: ¡El reencuentro de estos dos primitos tras la cuarentena te hará llorar! El niño Hucky Collins y la niña Rozzie Arnett, primos e inseparables compañeros de juegos, no pudieron ocultar la emoción al volver a abrazarse tras el confinamiento... ¡Y nosotros tampoco! No te pierdas el entrañable video pero ¡saca el pañuelo o no digas que no te avisamos! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta pandemia del coronavirus ha tenido a medio mundo confinado en sus hogares. Momentos difíciles para muchas personas ya que, quien más y quien menos, ha tenido que estar apartado de sus seres queridos y está extrañando abrazarse a los suyos más de una vez. Mientras que en algunos países continúan aislados, en algunos otros ya se han empezado a relajar las normas en cuanto a la distancia social, como está sucediendo en Italia, España o Estados Unidos. Y es en este último donde nació este video que está dando la vuelta al mundo. En él dos primitos, inseparables compañeros de juegos, se reencuentran después de meses sin verse. Hucky Collins y Rozzie Arnett les habían preguntado tantas veces a sus respectivos papás, ¿cuándo podremos volver a abrazarnos? Así que decidieron grabar el momento cuando finalmente llegó: “Al principio no pudimos contener la risa, porque estábamos como wow, pero entonces cómo que empezamos a darnos cuenta...”, dijo Jared Arnett, la mamá de la niña. “Así que nuestras risas rápido se convirtieron en lágrimas. Todos empezamos a sollozar cuando entendimos el instante que los niños estaban viviendo”, aseguró al medio de Kentucky WYMT. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un entrañable instante con el que todos podemos sentirnos identificados a causa del confinamiento. De ahí que su ternura se haya vuelto viral. “Realmente no esperábamos que rompieran en llanto. Al final lloramos todos. No imaginábamos cuánto les había dolido estar separados. Sentí que todos tenían que ver este momento...” Cuando Amber Collins, mamá del pequeño, compartió el video en su cuenta de Facebook, comentó: “No sabíamos cuánto les estaba afectando todo lo que hemos vivido a nuestros hijos hasta que pasó esto...”. Pues eso, quien no haya llorado al verlo que levante la mano. ... Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

