Viral: Guardia Real tropieza contra un niño y lo tira al piso en la Torre de Londres El momento en que uno de los miembros de la Guardia Real tropieza contra un niño y este cae el piso se ha viralizado en redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La Guardia Real La Guardia Real | Credit: Kirsty O'Connor - WPA Pool / Getty Images El momento en que uno de los miembros de la Guardia Real tropieza con un niño y cuando este cae el piso le pasa por encima y continúa sin inmutarse se ha viralizado en redes sociales, y muchos internautas están en desacuerdo en quién tuvo la culpa del incidente. El suceso tuvo lugar el martes, cuando un guardia gritó "¡Abran paso!", y comenzaron a marchar para el cambio de guardia en la Torre de Londres. En ese momento un niño se interpuso en el camino y uno de los guardias tropezó con él derribándolo. @@user7312510220627 El video fue posteado en TikTok, y rápidamente llamó la atención de muchas personas. "Mira a toda esta gente presionada por que los guardias reales hagan su trabajo. ¿No te mueves? Te pisotean. Fácil", dijo un usuario en defensa de la Guardia Real. Por su parte, otro comentarista defendió al menor de edad: "Para todas las personas que dicen que simplemente están haciendo su trabajo. Si su trabajo implica pisotear a los niños, ahí tenemos un problema". La Guardia Real La Guardia Real | Credit: Vuk Valcic/SOPA Images/LightRocket via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un portavoz del Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo al Daily Mail que el guardia revisó al niño después del incidente. "Los guardias de guardia advirtieron al público que se acercaba una patrulla, pero el niño, desafortunadamente, salió corriendo frente al soldado de forma inesperada", comunicaron. "El soldado trató de pasar por encima del niño y continuó con su deber. Después del incidente, el soldado revisó al niño y se aseguró de que todo estaba bien".

