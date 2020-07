Detienen a tres jovencitos por violación de una niña de 15 años: la publicaron en Snapchat Aaliyah Elize Garrison, de 17 años; Demauri Stevens Gumbs, de 20; y Miguel Ángel Holloway Boulai, de 18, enfrentan cargos por el abuso de la menor. Aquí, el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tres jovencitos —dos de ellos adolescentes— enfrentan cargos en Georgia luego de supuestamente engatusar a una menor de 15 años en un centro comercial, darle alcohol, violarla y luego colgar el video del abuso sexual en Snapchat. Aaliyah Elize Garrison, de 17 años; Demauri Stevens Gumbs, de 20, y Miguel Ángel Holloway Boulai, de 18, fueron detenidos la semana pasada por la policía de Newnan, según confirmó People. El supuesto abuso ocurrió en el interior de un centro comercial de dicho poblado en mayo pasado y solo quedó al descubierto cuando la menor le contó lo que había ocurrido a su madre. Supuestamente, la menor fue llevada por Garrison al centro comercial de Ashley Park donde se reunieron con Gumbs y Boulai. Luego le dieron de beber alcohol y procedieron a asaltarla sexualmente, según indican los diarios locales Newnan Times-Herald y The Altanta Journal Constitution. Los ataques ocurrieron en un edificio y en un automóvil. Aaliyah Garrison fue la encargada de grabar los videos de la violación para subirlos a la red, explicaron fuentes policiales. Image zoom COWETA COUNTY SHERIFF'S OFFICE SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanto Boulai como Gumbs enfrentan ahora cargos de violación y explotación de una menor, y Garrison enfrenta un cargo por explotación sexual de una menor de edad. Ambos varones se encuentran detenidos en la cárcel del condado de Coweta sin derecho a fianza.

