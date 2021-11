Violan a una adolescente en un parque del Bronx y la policía pide ayuda para encontrar a su agresor Una adolescente de 13 años que caminaba a casa al salir de la escuela, fue atacada y violada en un parque del Bronx en Nueva York. Los detalles del caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una estudiante de 13 años que caminaba a casa después de salir de la escuela fue atacada y violada en un parque en El Bronx de Nueva York. La violación ocurrió en el parque Cotrona sobre las 2:30 p.m. este miércoles, reporta el diario New York Daily News. Según las autoridades, el agresor tiró a la víctima al suelo y le arrancó los leggings. Después de abusar de ella sexualmente, le robó el teléfono celular y se dio a la fuga. Los paramédicos llevaron a la adolescente al hospital, donde recibió tratamiento médico. La policía ha compartido una imagen y un video del sospechoso tomados después del ataque y piden ayuda para encontrarlo. hombre viola a niña de 13 años en el Bronx Credit: NYPD Crimestoppers Si tiene información sobre el paradero del atacante llame a Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS. Si habla español, llame al 1-888-577-4782. Todas las llamadas son confidenciales.

