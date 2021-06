Joven de 28 años mata a su madre de 65, abusó sexualmente de ella El sujeto residente en el condado de Queens de Nueva York expresó que sentía un "deseo incontrolable de lastimar a alguien" el día del crimen. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Autoridades revelaron detalles sobre un horripilante crimen ocurrido en Queens, Nueva York, y que ha estremecido a la opinión pública por su salvaje brutalidad. El hombre, de 28 años, no solamente asesinó a su madre de 65 años sino que, según los fiscales encargados del caso, también abusó sexualmente de ella. Los hechos se remontan al 8 de mayo pasado en la víspera del Dia de las madre. Hacia las 8:00 a.m., el sospechoso, Pushkar Sharma, de 28 años se encontraba en la vivienda familiar ubicada en Winchester Blvd. casi esquina con la avenida Braddock, en el barrio de Bellerose Manor. El sujeto sintió "deseos incontrolables de lastimar a alguien" -según revelaron fiscales a cargo del caso en detalles publicados por el Daily News- y se dirigió al sótano de la vivienda para atacar a su progenitora. Ahí la agarró por sus espaldas, comenzó a asfixiarla y a golpearla en el rostro. Luego de una lucha de varios minutos la tumbó al piso y abusó sexualmente de la mujer hasta aniquilarla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo más escalofriante del caso es que el sujeto tuvo la paciencia y la calma de agarrar su cartera y sus llaves y cubierto de sangre dirigirse a la estación policial más cercana para confesar su crimen. Un vecino de la familia -que omitió su nombre- reveló a dicha publicación que el presunto asesino padecía de sus facultades mentales y que la policía ya había sido llamada a la vivienda en ocasiones anteriores. "Eran una familia realmente amable y amigable. Estoy en shock de saber que el hijo pudo hacer esto". De acuerdo con múltiples fuentes el sujeto fue acusado de dos cargos de homicidio y uno de abuso sexual.

