¡Encuentran muerto en un hotel a famoso jugador de la NFL! A sus 38 años, la estrella deportiva de los Buccaneers deja mujer e hijos. Descanse en paz. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La estrella deportiva Vincent Jackson apareció muerto hoy, con tan solo 38 años, en un cuarto de hotel en Florida. La familia del que fuera jugador del Tampa Bay Buccaneers, así como del equipo San Diego Chargers, notificó a la policía a primeros de la semana pasada de su desaparición. Su cuerpo fue descubierto en una habitación del Homewood Suites en Brandon, afirmó la oficina de policía del condado de Hillsborough en un comunicado. La causa de su muerte se sabrá una vez terminen los estudios pertinentes en el Hillsborough County Medical Examiner's Office, aunque el jefe de policía adelantó que no había signos de trauma visibles a primera vista. Hay una investigación abierta acerca del caso. La familia le había declarado desaparecido a las autoridades desde el pasado 11 de febrero, de acuerdo con el departamento de policía, pero la HCSO logró ubicarle en dicho hotel al día siguiente, por lo que el caso se cerró entonces. Image zoom Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Empleados del hotel les confirmaron que Jackson, residente del sur de Tampa, llevaba instalado en el hotel desde hacía un mes. "Tengo el corazón roto por todas esas personas que Vincent Jackson dejó en este mundo: su esposa, sus hijos y todos los fans del Buccaneers que le adoraban", dijo el sheriff Chad Chronister. "Mr. Jackson era un hombre entregado que puso su familia y su comunidad por encima de todo. Además del fútbol americano, tocó innumerables vidas gracias a su fundación Jackson in Action 83". Image zoom Credit: Getty Images La estrella deportiva dedicó una gran parte de su tiempo fuera del deporte a ayudar a militares y a sus familias. Descanse en paz.

