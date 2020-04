¿Llegarán los marcianos? El pentágono comparte impresionantes videos de OVNIS. ¡Míralos! ¿Los extraterrestres preparan su llegada? Mira estos videos de OVNIs (objetos voladores no identificados) que ha divulgado el pentágono estadounidense ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estamos viviendo momentos surreals con la pandemia del coronavirus. ¿Veremos también una invasión de marcianos? ¡Que no cunda el pánico! Lo cierto es que el pentágono recientemente compartió impresionantes videos de OVNIs (objetos voladores no identificados). Los extraterrestres o "aliens" son un trending topic en Twitter y el hashtag #AliensExist" o "los extraterrestres existen" se ha regado como pólvora en las redes sociales. Tres videos que muestran "fenómenos no identificados" en el aire —objetos que parecen platillos voladores— han causado gran revuelo. Los videos muestran estos objetos moviéndose con rapidez en el cielo y fueron grabados por cámaras infrarrojas, según reportes. En dos de los videos se escuchan a pilotos reaccionando asombrados ante lo que están viendo. No se trata de un truco óptico, la fuerza naval estadounidense ya confirmó la veracidad de estos videos en septiembre del 2019. Image zoom To The Stars Academy of Arts and Science SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los pilotos de la fuerza naval tienen normas a seguir para reportar si han visto OVNIs. Estos videos fueron divulgados en diciembre del 2017 por la fuerza naval. Uno de los pilotos que vio los objetos voladores dijo a CNN que se movía de una manera inexplicable. "Cuando me acerqué, se movió rápidamente hacia el sur y desapareció en menos de dos segundos", declaró el piloto de la fuerza naval estadounidense David Fravor, quien ya se ha retirado. "Fue algo extremadamente abrupto, como una pelota de ping pong, rebotando contra la pared". Luis Elizondo, quien estaba a cargo del programa clasificado de OVNIs del pentágono, añadió a CNN: "Hay evidencia muy convincente de que podríamos no estar solos" en el planeta. Según Elizondo, estos objetos voladores no eran compatibles con ninguna nave aérea construida en Estados Unidos o en ningún otro país, según el inventario que analizaron, lo cual añade aún más misterio al video que verá abajo: Advertisement

