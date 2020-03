Lágrimas de agradecimiento de vendedor ambulante te harán llorar también Así reaccionó un humilde anciano ante una generosa donación... ¡Qué inspiración! Descubre esta moda que se ha impuesto en Colombia para ayudar en tiempos de coronavirus. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En estos difíciles tiempos que corren a causa del coronavirus, muchas familias se encuentran a la deriva en el tema económico, ¿cómo saldremos adelante si no podemos ir a trabajar y no tenemos ingresos? Peor aún es la situación para los vendedores ambulantes, que con motivo de las cuarentenas obligatorias que se van replicando en distintos países y estados, se encuentran sin gente en las calles de la noche a la mañana y automáticamente se quedan incluso sin sus mínimos ingresos. Un vendedor de cocadas en Medellín protagonizó un video que se ha hecho viral, gracias a una donación que terminó por sacarle las lágrimas ante el generoso gesto de unas personas a las que trataba de vender su mercancía. “¡Gran gesto humanitario! En Medellín una pareja abordó a un vendedor de cocadas, quien se llevó una gran sorpresa. La pareja le compró el dulce en 300 mil pesos debido a la baja venta por el COVID-19. El señor, entre lágrimas, no lograba creer lo que estaba pasando. Qué emoción. Es increíble. No tengo comida en la casa. Dios les pague, dijo el vendedor”, comenta el texto bajo el video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cara terrible del coronavirus nos muestra otra más amable y humana, la de la solidaridad que nace de las personas para ayudar a conocidos y desconocidos, frente a esta temible pandemia que ya deja decenas de miles de muertos alrededor del mundo. Image zoom Al parecer, el gesto de esta pareja ya inspiró a otras personas y ciudadanos tanto famosos como no famosos en Colombia están ayudando a las personas menos favorecidas. Los creadores llamaron a esta iniciativa “Del dicho al hecho”, similar a otra que corre “Lazos que brindan esperanzas en Medellín”. Con ellas, se espera poder ayudar a unos ochocientos vendedores ambulantes en la capital que son adultos mayores y pertenecen al grupo de mayor riesgo ante el COVID-19. Quieren ayudarles a que con ese dinero cubran sus gastos para que también puedan aislarse y evitar el contagio de coronavirus. Advertisement

Close Share options

Close View image Lágrimas de agradecimiento de vendedor ambulante te harán llorar también

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.