Video Viral: ¡Qué miedo! ¡Puma de montaña acosa hombre en Utah durante 6 minutos! ¡Creo que vi a un dulce gatito! Lo que vió este corredor de Utah te dejará sin respiración y te hará pensar dos veces antes de salir tú solo a hacer un hike en las montañas. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡De infarto! Este video es una advertencia para los amantes de la naturaleza en los Estados Unidos, incluidos sus numerosos Parques Nacionales, donde la vida salvaje abunda. Uno de los animales más peligrosos que pueden encontrarse en sus montañas, además de los osos o las serpientes cascabel, son los pumas, que llegan a compartir a veces lugares tan urbanizados como la ciudad de Los Ángeles, donde a veces se les ha encontrado deambulando por sus calles. Este video, sin embargo, fue grabado en Utah, cuando un corredor se disponía a terminar su ejercicio, divisó a uno de estos pumas de montaña en el camino. El aterrador clip muestra como durante seis largos minutos, el animal acosó a Kyle Burgess amenazándole con lanzarse contra él en varias ocasiones. “¡Vete! ¡Vete!”, le grita al animal el hombre asustado, mientras hace ruidos y habla con el enorme felino para asustarlo. “¡Soy grande y doy miedo!” Le dice. “¡Hoy no me quiero morir!”, se le escucha también decir en otra ocasión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El puma avanza hacia él sin darle tregua y en algunos momentos incluso salta y le muestra los dientes en posición de ataque: “¡Qué miedo! ¡Se me va a salir el corazón del pecho!”, continúa el hombre, que incluso ladra para ver si así su predador se rinde. Finalmente el puma abandona al joven, quien mira a cámara y asegura que todo lo que acaba de pasar parece increíble pero es cierto, incluso muestra su mano temblorosa ante el impresionante altercado que acaba de vivir. ¡Una aventura que, gracias a Dios, algún día podrá contarle a sus nietos!

