Se viraliza video de un policía en California golpeando a un muchacho de 14 años El violento arresto a un adolescente en Rancho Cordova, California, tiene las autoridades en el ojo del huracán. Aquí los detalles del polémico video. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La policía de Rancho Cordova, California, está en aprietos luego que se viralizara el video en el que uno de sus agentes aparece golpeando brutamente a un adolescente de 14 años que supuestamente se resistió a un arresto. El clip de unos 15 segundos compartido en las redes sociales muestra al policía identificado como Brian Fowell sobre el joven Elijah Tufono, quien está tirado en el suelo mientras recibe golpes en la cabeza y el pecho. Image zoom Twitter Según TMZ, previo al arresto Tufono se había negado a cooperar con el policía cuando, ante sospechas de actividad criminal, le pidió su identificación. Además, mintió sobre su edad al decir que tenía 18 años. “En este caso, el agente vio lo que él creía que era un intercambio entre un adulto y un menor [luego de que se denunciaran transacciones de alcohol, drogas y armas a menores en ese lugar]", dijo la portavoz del sheriff del condado de Sacramento, la sargento Tess Deterding, en un comunicado oficial. "Cuando se dio la vuelta, perdió de vista al adulto, que abandonó el área. Cuando se acercó al menor, el menor no cooperó y se negó a proporcionarle información de identificación básica”. El sheriff ha iniciado una investigación del incidente que ocurrió el pasado lunes y en el que supuestamente encontraron que el joven tenía "productos relacionados con el tabaco" en sus bolsillos. En declaraciones al canal local Fox40, el adolescente admitió que no fue honesto y no cooperó con el agente, pero sostuvo que eso no justificaba la actuación del policía. "Le mentí y no cooperé, lo sé y cometí ese error, pero eso no le dio derecho a hacer lo que hizo. No tengo nada contra el policía. Estaba haciendo su trabajo, supongo”, dijo el jovenal canal.

