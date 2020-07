Video viral: ¡Mujer mexicana sufre el ataque de un oso y se toma una selfie con él! El animal llegó incluso a darle un mordisco en la pierna: mientras que una de sus amigas permanece paralizada, la otra contempla incrédula la escena y trata de alejarse. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El video de la mujer que tuvo que enfrentarse a un oso negro en el Parque Ecológico Chipinque de Nueva León, México, está dando la vuelta al mundo. En el clip compartido por uno de sus acompañantes, puede verse cómo el oso se acerca a tres mujeres que están paseando y el animal la toma con una de las jóvenes, se alza junto a ella y le olfatea hasta la cabeza, momento que la víctima aprovecha para tomarse una selfie, como puede apreciarse en el video. También se observa cómo antes de marcharse, el oso vuelve un momento a darle un pequeño mordisco en la pierna, que afortunadamente no tuvo consecuencias. Mientras que una de sus dos amigas permanece paralizada de espaldas al animal, la otra contempla incrédula la escena y trata de alejarse. La sangre fría que las tres mujeres mostraron durante este peligroso encuentro fue celebrada por muchos, mientras que otros criticaron que ella se jugara la vida por tomarse la foto en un momento tan alarmantemente peligroso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los responsables del parque emitieron un duro comunicado al respecto: “Este tipo de acercamientos por parte del oso negro a la visitante, es una conducta anormal provocada por el ser humano. La interacción mostrada en el video debió haberse evitado. Lo indicado es alejarse al detectar la presencia del oso y no acercarse. Sin embargo, vemos que inclusive la persona busca tomarse una foto” y aseguraron que tomarán medidas estrictas frente a los visitantes que pongan en riesgo su vida o la de la fauna que en él habita. Esto sí que es un abrazo de oso... Y tú, ¿qué habrías hecho en el lugar de la joven si te hubieras topado con este plantígrado en tu camino?

